Salernitana | l'ad Milan avvisa il Napoli | 'Per noi l'allenatore è Sousa'

Sono ore concitate in casa, con diversi rumors di mercato che associano la figura di Paulo Sousa al Napoli. Una ... secondo quanto sostiene l' amministratore delegato Maurizioal ...L'AD della, Maurizio, ha parlato della situazione di Paulo Sousa, accostato con forza in queste ore al Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport. 'Abbiamo dato a Sousa quello che si aspettava ......nome che più stuzzica la fantasia della proprietà che aveva pensato all'ex centrocampista del... Francesco Farioli e Giuseppe Iachini sono altri nomi che potrebbero fare al caso della

Salernitana, Milan: 'Sousa resta il nostro allenatore, gli abbiamo dato ciò che si aspettava' AreaNapoli.it

Maurizio Milan, a.d. della Salernitana, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Abbiamo dato a Sousa quello che si aspettava rispetto alle garanzie di una squadra competitiva per il pros ..."Ovviamente non stiamo qui a guardare le stelle. Per noi l’allenatore è Sousa. Se arriverà una comunicazione diversa, non ci faremo trovare impreparati" ...