Salernitana | campagna abbonamenti | si attende ok all’apertura della Curva Nord

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lastando l’ok da parteQuestura per la riapertura totaledello stadio Arechi per il lancio. I tempi dovrebbero essere, al massimo, di una decina di giorni. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, si è in attesa dell’esito dell’ultima riunione in Questura per avere l’okriaperturaparte di stadio. I primi rumours dicono che con l’aperturail club praticherebbe prezzi agevolati per i più giovani, viceversa la vendita partirebbe ugualmente congelando solo quel settore, in attesa del via libera. Segui ZON.IT su Google News.