Sai che se hai voglia di dolce o salato significa che ti manca qualcosa? Ecco che cosa per ogni voglia

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il food craving, ossia il desiderio irrefrenabile di cibo, nasconde determinate emozioni o carenze: scopri quali in base alle tue voglie! La vita diessere umano è caratterizzata da tanti piccoli dettagli, alcuni letteralmente imprescindibili per la sopravvivenza di ognuno di noi. Nella categoria in questione, senza dubbio, rientra il cibo, una prima necessità di fondamentale importanza sia per gli uomini che per le donne. Cos’è il food craving? – Grantennistoscana.itL’alimentazione può essere regolata, accompagnandola con una costante attività fisica. Colazione, pranzo, merenda, cena o persino spuntino di mezzanotte. Sono diversi i momenti della giornata in cui il nostro corpo richiede l’assunzione di cibo, al fine di mantenere un equilibrio tale da permetterci di rimanere sereni il più possibile. Allo stesso tempo, però, esiste una situazione abbastanza comune, ...