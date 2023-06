Sacchi in lacrime per la morte di Berlusconi | “l’avevo chiamato qualche giorno fa…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 giugno 2023) Arrigocommenta inla notizia delladi Silvio: “provo un grande dispiacere. È stato un grande personaggio,che ha cercato di migliorare l’Italia e lo sport, ma non sempre è stato compreso.fa, ma non sono riuscito a parlargli. Sto male, nonostante tutto non me l’aspettavo. E’ stato un amico geniale al quale devo tutto. Silvioè stato un uomo generoso ed ha cercato di cambiare questo Paese difficile, formato da individualisti. Lo era anche lui? No, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi «lei o è pazzo o è un genio». Visti i risultati, datemi voi la risposta…”. Emozionato anche Carlo Ancelotti: “la tristezza di oggi, non cancella i momenti ...