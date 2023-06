Sacchi | Guardiola mette al primo posto il gioco Su Ibra gli dissi che era un solista | lui accettò la sfida

(Di lunedì 12 giugno 2023) (Photo by Anthony LUCAS / AFP) Arrigosulla Gazzetta racconta. Lui e l'allenatore del Manchester City si conoscono piuttosto bene. Sin da quando era giocatore, il fresco vincitore ...

Sacchi: "Idee, modestia, miglioramenti continui: vi racconto il mio amico Pep" La Gazzetta dello Sport

“Nessuno” gli rispose Pep. “Prendo io dei giovani che ho allenato” Arrigo Sacchi sulla Gazzetta racconta Guardiola. Lui e l’allenatore del Manchester City si conoscono piuttosto bene. Sin da quando ...Un Presidente ingombrante ma generoso, Sivlio Berlusconi e gli allenatori del Milan scelti per arrivare in cima al mondo calcistico ...