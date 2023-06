Ruini al Foglio | Con la morte di Berlusconi perdo un amico intelligente e generoso

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Sono molto addolorato per ladi Silvio. Era persona di grande intelligenza e generosità", dice alil Cardinale Camillo. "Ha avuto meriti storici per l'Italia, soprattutto avendo impedito al Partito ex comunista di andare al potere nel 1994 e anche per l'instaurazione del bipolarismo in Italia. Inoltre, ha operato molto bene in politica estera. Sono stato uno dei suoi amici. Domani celebrerò la santa messa per lui perché il signore nella sua misericordia lo accolga nella sua eterna pienezza di vita”.