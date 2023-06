Rottamazione quater | le nuove scadenze da rispettare

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Entro il 30 giugno 2023 i contribuenti hanno tempo per aderire alla. La domanda attraverso la quale i diretti interessati avranno la possibilità di accedere alla definizione agevolata potrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questa scadenza, però, non coinvolge le regioni italiane che, nel corso del mese di maggio, sono state colpite dall’alluvione. In questo caso l’adesione è stata posticipata al prossimo 30 settembre 2023: a prevederlo è il Decreto Legge n. 61/2023, meglio conosciuto come Decreto Alluvione. Questo provvedimento, infatti, ha introdotto una proroga di tre mesi per aderire allada parte dei soggetti che avevano la residenza fiscale, la sede legale o la sede operativa al 1° maggio nei ...