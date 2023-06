Roma | spacca la vetrina e ruba un paio di scarpe | poi prende a testate un poliziotto | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Furto con… botte anel corso della notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno. È successo nei pressi della stazione Termini, vicino via Giolitti. Ad accorgersi di quanto stava accadendo gli agenti della Sezione Volanti, impegnati nell’ambito dei controlli in zona Esquilino predisposti dal Questore diCarmine Belfiore. Nel corso della notte di domenica, verso le 3:30, gli agenti si sono accorti della presenza di un uomo che stava armeggiando davanti alladi un negozio di. Il giovane, un cittadino nigeriano di 28 anni, aveva appena lanciato un blocco di cemento armato contro landola. Dopo averla rotta, si era impossessato di undi. Non si sa se l’uomo si volesse accontentare solo di quelle o se volesse ...