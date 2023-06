Roma | ‘puntano’ sulla sconfitta dell’Inter in finale di Champions e vincono 200mila euro alla Garbatella

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 giugno 2023), quartiere. Erano convinti che il Manchester City avesse tutte le carte in regola per vincere laLeague 2023 e hanno deciso di puntarci. Ma non certo adesso, sarebbe stato fin troppo semplice e soprattutto poco remunerativo, ma addirittura praticamente un anno fa quando si era da poco conclusa la stagione e si sapeva a mala pena che i citizens avrebbero preso parte al torneo. Da lì, partita dopo partita, hanno ritoccato di volta in volta la giocata, anche abbinandola ad altre scommesse parallele, arrivando ad incassarefine la vincita record di 200.000 mila. Il gruppo di scommettitori che ha vinto“sull’Inter perdente” indiCome riporta l’agenzia Agimeg, nell’estate ...