(Di lunedì 12 giugno 2023) Sabato notte di follia all’Esquilino, dove gli episodi di violenza e microcriminalità si intensificano malgrado i numerosi controlli delle forze dell’ordine. Una lite tra due cittadini stranieri, entrambi senza fissa dimora, è sfociata in una violenta aggressione, mentre a pochi passi un altro straniero aggrediva dei poliziotti. Il primo episodio è accaduto in via Mamiani, tra la stazione Termini die piazza Vittorio Emanuele II, la sera tra sabato 10 e domenica 11 giugno, il secondo a poca distanza dallo scalo ferroviario. Lite finita nel sangue La discussione tra i due, un cittadino di Santo Domingo di 53 anni e un 26enne algerino, è presto degenerata. Dalle parole si è passati ben presto alle mani, con il più giovane che si è avventato contro il più anziano, aggredendolo con violenza inaudita. Una volta scaraventato a terra, ha iniziato a colpirlo con ...

... 'Sindaco divuole venire qui a fare la fila con noi per prendere un taxi', ha scritto la conduttrice e deputata di Forza Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. 'Lei la fa mai la ...'Io sono un borghese che vive del suo lavoro e sono di quel due per cento che adenuncia più di 120mila euro di reddito annuo lordo', attacca ancora Giampiero Mughini. 'E allora se qualcuno mi ...'Con questo atto - ha dichiarato il sindaco di- riconosciamo quello che è già sancito nei ... "Vuol venire, ma non si vergogna": Rita Dalla Chiesa scatenata, chicon una frase

Roma, massacra con calci e pugni alla testa un uomo, poi tenta di aggredire i carabinieri: 53enne in codice rosso Il Corriere della Città

Il ragazzo è accusato di maltrattamenti in famiglia, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai genitori ...Avevano trovato un luogo sicuro dove potersi riparare e “fuggire” dal maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Capitale. Il loro nascondiglio era una siepe che le ...