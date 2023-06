Roma | «Datemi tutto» | beccato rapinatore seriale che semina il panico nelle farmacie

(Di lunedì 12 giugno 2023). Il suo bersaglio preferito erano le. Si “divertiva” a rapinarle e non sono stati pochi i colpi messi a segno dal malvivente. Si tratta di un uomo di 50 anni, italiano e senza fissa dimora, arrestato a seguito dell’ultima malefatta. Quattro il totale dei furti da lui messi in atto, per un valore complessivo che ammonta ad oltre 3mila euro. Ad arrestarlo, gli uomini del commissariato Viminale e del commissariato San Lorenzo. Ora, si attende la convalida del fermo da parte dell’Autorità Giudiziaria. Rapina in farmacia a Nettuno: bandito armato di pistola minaccia il titolare, la fuga e l’inseguimento in strada IldiA finire in manette un, “” nel corso del suo ultimo colpo. ...

, 'i soldi per la droga o vi distruggo il bar': estorce denaro per un anno, arrestato Le minacce alla madre invalida e l'aggressione ai carabinieri I fatti sono avvenuti nella serata di ...Tutto è partito dalla denuncia della coppia di commercianti: loro che con tanti sacrifici avevano messo in piedi quell'attività, si erano trovati a fare i conti (e, purtroppo, in tutti i sensi) con il ...

Per futili motivi ha aggredito i genitori. Nelle stesse ore un altro caso: un 32enne voleva estorcere a sua madre del denaro per comprare la droga ...