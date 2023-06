Roma | calcio | primo acquisto | il secondo imminente

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) Laha già ufficializzato il suocolpo di mercato e ilsarà ratificato entro venerdì. I giallorossi sono riusciti a superare il Milan con due parametro zero. Houssem Aouar è stato ufficializzato ieri a Trigoria e ha scelto di indossare la maglia numero 22 di Zaniolo. E poi, sono previsti gli esami medici per N’Dicka, difensore che ha respinto l’interesse del Milan per firmare un contratto quinquennale con la. Ora le cessioni: Ibanez o i giovani talenti come Zalewski, Bove, Missori, Tahirovic e Volpato per fare cassa. L L'articolo proviene da Italia Sera.