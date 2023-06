Roma | Aouar | contropiede e fantasia | può essere il nuovo Mkhitaryan

In realtà questo è un aspetto che racconta non solo come il centrocampista ex Lione sia in grado di fare box to box senza problemi, ma racconta anche comepossa essere l'uomo giusto al posto ...Ufficializzato, invece, l'arrivo di, che indosserà la maglia numero 22 , prima di Zaniolo . Il francese, sicuro di diventare grande a, è una mezzala con il vizio del gol che sicuramente ......ha preso il mercato dellaAppare un po' scettico Ugo Trani, intervenuto in diretta a Te la do io Tokyo , su Centro Suono Sport. La storica firma de Il Messaggero parte dall'acquisto die ...

Calciomercato Roma, primo colpo ufficiale: Aouar è giallorosso RomaToday

La stagione è giunta ufficialmente al termine. La Roma di Josè Mourinho è una delle squadre più attive sul mercato.