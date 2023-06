Roland Garros 2023 | Novak Djokovic firma il record ed ora il Grande Slam è nuovamente un obiettivo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Prima gli Australian Open ed ora il. Quando conta per davvero vince sempre e solo. Il serbo ha messo in bacheca lonumero 23 della carriera ed ora è il giocatore con più titoli nei quattro Major, avendo distanziato di un successo Rafael Nadal. La vittoria di Parigi riapre poi il sogno del, con Wimbledon all’orizzonte e poi con gli US Open che potrebbe suggellare una carriera leggendaria. Eppure la stagione del rosso aveva mostrato unsottotono ed in difficoltà nel ritrovare il suo gioco. Il serbo ha avuto anche qualche tentennamento a Parigi, ma ancora una volta è venuta fuori la sua straordinaria capacità di trasformarsi neglie di diventare inarrestabile. Successi costruiti ...

Archiviato il, inizia ufficialmente la stagione tennistica su erba verso Wimbledon, in programma al All England Club dal 3 al 16 luglio e in diretta su Sky Sport. Il primo torneo d'avvicinamento è il ...Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 12 giugno. Nuovo cambio in vetta, con Novak Djokovic che vince il suo terzo, toccando quota 23 slam, e si riporta al comando. Scavalcati in un colpo solo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Bene Casper Ruud , che difende la finale dello scorso anno e resta in ...Concluso il, è tempo di spostarsi sull' erba . Il mese di stagione sui prati europei che condurrà a Wimbledon inizia con due tornei ATP 250 che si svolgeranno in contemporanea tra Stoccarda e s'...

Tra i commentatori del torneo di eTennis del Roland Garros, Rivenzi ci ha raccontato la sua opinione sul connubio tra gaming e sport.Il Roland Garros si è chiuso scrivendo una nuova pagina di storia del tennis, con Novak Djokovic che sigla il nuovo record di Slam e si apre nuovamente lo spiraglio per il Grande Slam. Anche per l'org ...