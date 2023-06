Roland Garros 2023 | le pagelle degli italiani | promossi Sonego e Musetti | bocciato Sinner

(Di lunedì 12 giugno 2023) Diamo i voti aglial. Nessun azzurro si è spinto più in làottavi, ma ci sono prestazioni e prestazioni da valutare. E quasi tutti, alla fine, possono sorridere. Lorenzo8: Eccolo qui, Karate Kid in tutto il suo splendore. In tanti lo davano come fuori gioco già dopo la prima sfida con Ben Shelton, lui ha sovvertito i pronostici (solo di classifica) spingendosi fino agli ottavi di finale. Il suo highlight è sicuramente il successo su Andrey Rublev: una rimonta inimmaginabile da sotto due set a zero, con il secondo addirittura perso con un bagel. Le energie sono venute meno nella sfida successiva con Khachanov, ma è un segnale assai incoraggiante per il futuro. Fabio Fognini 7,5: Stoico e meraviglioso, Fabio. Quando è in palla vederlo giocare è ...

Il serbo non poteva che festeggiare con le persone più importanti della sua vita, la moglie Jelena e i figli Stefan e ...Cambio al vertice nel ranking Atp. Il trionfo al, che l'ha reso il campione Slam più titolato di sempre e l'unico ad aver vinto tutti i major almeno tre volte, ha riportato Novak Djokovic in vetta alla classifica. Grazie al suo 23mo ...Piccola rivoluzione in casa Italia nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del: due best ranking e una nuova numero uno azzurra, mentre sono sempre sei le azzurre tra le prime cento. La nuova leader tricolore è Elisabetta Cocciaretto: grazie al terzo turno al ...

Novak Djokovic ha conquistato il suo 23° titolo del Grande Slam in singolare agli Open di Francia, domenica, battendo Casper Ruud in finale per 7-6(1) 6-3 7-5. Il 36enne tennista serbo è entrato nella ...Grazie alla vittoria al Roland Garros, il serbo Novak Djokovic torna n. 1 al mondo scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP. Sinner resta n. 9, mentre Berrettini esce dalla top 2 ...