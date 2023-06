Roberto Sergio | “Noi siamo un’azienda che aggiunge e non toglie”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il programma diper la Rai Il Foglio, di Salvatore Merlo, pag. 1-8 Lucia Annunziata ha detto che volete rifare l’Istituto Luce. Insomma, la Rai si butta a destra. Ed è lo strumento del nuovo autoritarismo italiano. “Io credo di aver espresso giudizi positivi in tutti i miei interventi, anche in vigilanza, rispetto a Lucia Annunziata”, risponde, amministratore delegato della Rai. “L’avevo riconfermata. Considerate che lei aveva ancora un anno di contratto. Avevamo riconfermato il suo programma per la prossima stagione, senza alcun tipo di censura o condizionamento. L’avevo rassicurata. Anzi, le ho chiesto anche di completare le puntate fino a fine giugno. Poi è chiaro, io sono capitato in un periodo strano, estivo, come amministratore delegato. “Feste, convegni, caldo”, continua. “Quindi si ...