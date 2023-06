Ritorna la Sagra delle Pennette all’Ogliarese dal 30 giugno al 3 luglio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dal 30al 32023 ad Ogliara, nel salernitano si svolgerà la 15° edizione della. Organizzata da anni dalla Pro Loco Ogliara,ladedicata ai fiori di zucca e alle specialità ogliaresi che quest’anno giunge alla quindicesima edizione. Oltre alle gustosenon mancheranno anche altre specialità come frittelle di fiori di zucca (le famose pizzelle), e poi panini farciti con una buona salsiccia oppure con la milza, tanto buon vino della zona e birra e poi tante patatine fritte. E’ previsto anche uno stand che distribuisce prodotti per celiaci, cucinati in una struttura appositamente separata dalle altre installazioni della ...

XV Sagra delle pennette all'Ogliarese: ritorna l'atteso appuntamento SalernoToday

