... procedimenti giudiziarialla stessa data, cassa integrazione in deroga fino a 3 mesi ...regionali e comunale e dei termini relativi a contributi previdenziali e assistenziali eper l'...... dei tanti match sospesi e, dei giorni cancellati per pioggia. E nel libro che viene ... hanno sbagliato nel consegnare ie in chi li doveva consegnare, il microfono è andato in panne e a ...Dato che la "naturale" scadenza del 30 aprile cade di domenica, gli adempimenti sonoal ... La mole di informazioni inserita è notevole e sfiora gli 1,3 miliardi : dalle spese funebri ai...

Rinviati i premi Novella 2000 Virgo TV Award Novella 2000

Dopo tre anni di rinvii a causa della pandemia da Covid ... ha pensato di ricevere con onore unicamente i donatori premiati, già avvisati con comunicazione scritta e di rimandare i festeggiamenti per ...Prosegue anche nel 2023 la lotteria degli scontrini. Ecco l’estrazione dell’1 giugno 2023: tutti i biglietti vincenti e gli importi ...