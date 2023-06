Riforma pensioni 2024 | Borbardieri | 20 000 donne attendono risposte

(Di lunedì 12 giugno 2023) Purtroppo non giungono notizie confortanti sul versante, pare che il Governo non sia particolarmente intenzionato a mettere da subito mano alla, dalle parole di Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro e delle politiche sociali che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, pare evidente che il nodo cruciale restino le risorse, solo a fronte di certezze in questo ambito si potrà decidere quali misure potranno essere messe in campo subito e quali invece verranno rimandate, si spera entro fine legislatura. Ma i lavoratori hanno lasciato moltissimi commenti sotto l’articolo facendo notare come i precoci e lenon abbiamo più tempo, i primi hanno già alle spalle 41 anni di contributi e sono stremati, le altre, invece, erano già certe della proroga, così come annunciata in ...

Durante la sua presidenza, sono stati adottati provvedimenti in ambiti come la sicurezza, ladellee la lotta all'evasione fiscale. La presidenza di Berlusconi ha anche visto una ...Con grande probabilità per ladellebisognerà aspettare : il nodo da sciogliere - come sempre - è quello legato alle risorse che scarseggiano, per questo con grande probabilità ci si concentrerà in particolare ...Il governo Meloni ha in programma unadelleche oltre a guardare al breve periodo, individuando una soluzione per anticipare l'accesso alla pensione già per il 2024, terrà conto anche di cosa potrà succedere nel lungo ...

Riforma Pensioni, Dal Governo segnali contrastanti Pensioni Oggi

(Teleborsa) - Con grande probabilità per la riforma delle pensioni bisognerà aspettare: il nodo da sciogliere - come sempre- è quello legato alle risorse che scarseggiano, per questo con grande probab ...Riforma delle pensioni, governo al lavoro per disinnescare la bomba sociale: ecco la prima cosa che andrà fatta.