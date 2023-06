Ricchissimo | prese il voto dei poveri Milanese | sbancò in Sicilia Gli italiani e la vera impresa di Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023)ildeiin: così l’ex premier fece sì che la maggioranza deglisi identificasse in lui. Non cercando di cambiarli, ma condividendone l’insofferenza per le regole e la profonda sfiducia verso la politica

Se si fosse limitato a questo sarebbe diventato soloma non avrebbe nemmeno sfiorato lo ... Fin dall'inizio della legislaturaforma un'attività legislativa speciale volta a proteggere ...Carlo Ancelotti è stato il cuore e ha incarnato l'ultimo Silvio vincente, quando già il pallone internazionale stava diventando un gioco troppo grande anche per un uomoe poliedrico come ...... ma Oppenheimer è allecon alcuni temi pesanti, per non parlare del fatto che racconta di uno ... che è un fedelissimo di Christopher Nolan , il cast del film si presenta davverodi ...

La vera impresa di Silvio Berlusconi | Aldo Cazzullo Corriere della Sera

Di Aldo Cazzullo Ricchissimo, prese il voto dei poveri; milanese, sbancò in Sicilia: così l’ex premier fece sì che la maggioranza degli italiani si identificasse in lui. Non cercando di… Leggi ...Silvio Berlusconi è stato “tra gli uomini più influenti della storia”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato così il fondatore di Forza Italia, morto nella mattinata del 12 giugno do ...