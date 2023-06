Repubblica – Sousa al Napoli | accordo ad un passo | telefonata con Spalletti

(Di lunedì 12 giugno 2023) Pauloè pronto a diventare il nuovo allenatore delvicino con la SSCN di Aurelio De Laurentiis. Notizie Calcio– Secondo quanto scriveoramai ci siamo, sembra mancare davvero poco affinchéprenda il posto di Lucianosulla panchina azzurra. Sul quotidiano in edicola oggi si legge anche di unadicon l’ex tecnico degli azzurri, un passaggio di consegne a tutti gli effetti.: nuovo allenatore vicinissimo Anche nella serata di ieri sono arrivate notizie da Salerno di unoramai vicinissimo tra ile la Salernitana per il tecnico. Non va dimenticato che l’allenatore deve ...

LA CLAUSOLA - L'unico ostacolo per l'operazione, al momento, resta la clausola che legaal club di Iervolino. La cifra, riporta, si aggira intorno agli 1,8 milioni di euro . Le ...Ha una clausola rescissoria di 1,8 milioni, ma il Napoli ha buoni rapporti con la Salernitana e potrebbe risolvere girandogli uno tra Zerbin, Zanoli e Gaetano. Venerdì scorso alla Filmauro l'incontro ...Subito dopo, al Palazzo Nazionale di Belèm sarà accolto dal presidente dellaMarcelo Rebelo de. Sempre nel quartiere di Belèm, nel centro culturale, incontrerà le autorità, la ...

Il Napoli, spunta Paulo Sousa nel maxi-casting per il nuovo tecnico La Repubblica

Il confronto con il presidente del Napoli è risultato più positivo del previsto e la sua candidatura è schizzata in cima alle preferenze.Con Paulo Sousa in orbita Napoli, la Salernitana vaglia le varie ipotesi per un nuovo allenatore. Casting aperti per il presidente Iervolino con alcuni nomi che già sono finiti nella lista dei papabil ...