Report | anticipazioni 12 giugno 2023 | servizi e inchieste di stasera

(Di lunedì 12 giugno 2023), la trasmissione d’e approfondimenti condotta da Sigfrido Ranucci torna questa sera alle 21.20 su Rai 3 con una nuova puntata ricca diage sui temi più attuali e controversi della nostra società. Tra questi, spicca il focus sul colosso automobilistico Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, e sulle sue implicazioni per l’industria, il lavoro e l’ambiente in Italia e in Europa. Ma non solo:ci parlerà anche dell’inquinamento dell’aria e dei suoi effetti sulla salute e sull’economia, e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori del gruppo Cremonini, leader nella produzione di carne fino all’ambiguo mondo dell’intelligenza artificiale. vediamo lenel dettaglio Cosa vedremo a12 ...