Renzi | io il delfino di Silvio Berlusconi? Non può averne | è inimitabile

Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, a Zapping su Radio 1, annunciando he domani il titolo del Riformista sarà 'Come te non c'è nessuno', "perché - ha spiegato - Silvio Berlusconi è ...Ore 19.41 -: io suoIl Cav non può averne 'Chi conosce la storia politica di Silvio Berlusconi e di FI, sa che Silvio Berlusconi non può avere delfini o successori. Non immaginava di ...Roma, 12 giu " "Io ilChi conosce la storia politica di Berlusconi sa che non può avere delfini, successori. ... Lo ha detto Matteoa Zapping.

Berlusconi: Renzi, 'io delfino E' insostituibile, impossibile trovare un ... Il Dubbio

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma, 12 giu (Adnkronos) – “Io il delfino Chi conosce la storia politica di Berlusconi sa che non può avere delfini, successori. Berlusconi non immaginava nemmeno di poter avere un erede politico, è ...