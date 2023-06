Reggina | ok alla ristrutturazione del debito Niente da fare per il Brescia

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) È stato approvato dal tribunale fallimentare di Reggio Calabria il piano dideldella. La situazioneria era stata maturata dalle gestioni precedenti e aveva portato anche ad una penalizzazione di 5 punti nell’ultimo campionato di Serie B. Contestualmente, il tribunale ha ritenuto inammissibile l’opposizione delche aveva contestato il piano amaranto e confidava in un ripescaggio qualora non fosse stato accolto. Non è chiaro se le Rondinelle – retrocesse in Serie C – faranno appello, mentre continuano a monitorare anche la situazione relativaSampdoria. Sul sito ufficiale del club lombardo, in ogni caso, è apparsa una nota stringata: «Calcio, preso atto della sentenza di omologazione emessa dal Tribunale di ...