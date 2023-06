Reggia di Caserta | l’ode di un sannita a Vanvitelli e alla sua meravigliosa creatura

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sogno di re Carlo di Borbone di far costruire ala residenza reale più bella del mondo si concretizzò grazie all’estro di un architetto geniale: Luigi. In questa canzone ho provato a raccontare perché laè così famosa e perché , a parer mio, è più bella di Versailles”. Con queste parole Manfredo Marotta, limatolese doc, commenta la sua canzone che ne decanta le bellezze. Dal magnifico parco, con statue e fontane, allo scalone, al teatro di corte,cappella paladina, dsala del tronovastità tutta. Non poteva mancare, una magnifica canzone nell’ anniversario della morte del grande Architetto Luigi. Manfredo Marotta, medico sanitario dell’ ASL di Rimini, oggi vive in Romagna, ma è rimasto ...