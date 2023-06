Reddit in subbuglio | la piattaforma lancia un accesso premium a 5 dollari al mese | utenti in rivolta | community si oscurano per protesta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non si ferma l’anno di “ottimizzazione”, come l’ha definito Mark Zuckerberg riferendosi a Meta, per le compagnie attive nel mondo della tecnologia. Anche, il principale forum online per la condivisione di notizie e aggiornamenti di ogni tipo (molte delle quali vengono poi rite in tutto il mondo dai giornali), licenzia parte del suo personale. Come riporta il Wall Street Journal, l’azienda ha deciso di tagliare il 5% delle risorse, pari a 90 dipendenti. A fronte di ciò,diminuirà anche le assunzioni, che dalle 300 previste caleranno a 100. Non solo: ha deciso anche di introdurre undal costo di 5alproprio per cercare di recuperare capitali. osì, da oggi, 12 giugno, è iniziata unache vede ...