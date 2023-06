COSA HA FATTO SINO AD OGGI L'ANIEF PER I PRECARI Ma cosa ha fatto l'Anief per ile la difesa dei diritti deiprecari Riproponiamo una sintesi degli obiettivi raggiunti negli ...... ma le altre categorie didovranno continuare a fare ricorso, anche ial 31 agosto ... "Per quanto riguarda poi il" ha aggiunto Pacifico " noi auspichiamo che chi si abilita ...... riguardante ilnella scuola secondaria e prevista dal citato decreto legislativo) accedono ai percorsi di specializzazione i(anche di ruolo), in possesso del titolo di studio ...

Reclutamento docenti, dal DPCM 60 CFU ai concorsi fino al Tfa sostegno. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Lunedì 12 giugno alle 14:00 Orizzonte Scuola

Potrebbero essere più di 15mila i docenti delle scuole paritarie assunti dal concorso straordinario ter. Intanto piovono critiche.Lunedì 12 giugno alle 14:00, in diretta su Facebook e YouTube, spazio alle risposte alle vostre domande sul reclutamento docenti con le ultime novità in arrivo. In collegamento Manuela Pascarella ...