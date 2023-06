Rapporto Arsenal | il primo acquisto estivo è stato un ‘affare fatto per un po”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’ha inseguito la firma di Declan Rice per un certo numero di settimane e mesi prima della finestra di mercato estiva, ma i rapporti dalla Germania suggeriscono che l’accordo sia giàcompletato. Il futuro di Rice èoggetto di molte speculazioni, con l’visto come il favorito per acquistarlo. Il Bayern Monaco è emerso come una potenziale destinazione per l’inglese nelle ultime settimane, tuttavia, con Thomas Tuchel, secondo quanto riferito, entusiasta del capitano del West Ham United nel suo centrocampo. Il presidente del West Ham, David Sullivan, ha anche detto che la Rice se ne andrà dopo il trionfo del club nella finale di Europa Conference League di mercoledì scorso, dicendo che non si opporrebbero se ricevessero un’offerta adeguata. Ora, però, ...