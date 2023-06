Ranking Wta aggiornato a lunedì 12 giugno | Cocciaretto nuova numero uno d’Italia | Trevisan scivola fuori dalla top 60

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) IlWTA122023. Salda al comando Iga Swiatek, che si conferma campionessa a Parigi e tiene a debita distanza Aryna Sabalenka. La bielorussa accorcia comunque le distanze e rimanda il sorpasso alla stagione su erba. Alle loro spalle Rybakina, Garcia e Pegula, mentre è da segnalare il debutto assoluto in top 10 della brasiliana Haddad Maia, protagonista di un Roland Garros da sogno con tante rimonte e finito solo in semifinale contro Swiatek. Per quanto riguarda le italiane, c’era tanta pressione su Martina, chiamata a difendere i 720 punti della semifinale dello scorso anno. Purtroppo le cose non sono andate come sperato e la giocatrice toscana è crollata alla 63^ posizione. Scende anche Camila Giorgi, che perde 10 piazze: ciò vuol dire che la ...