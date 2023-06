Ranking WTA 12 giugno 2023 | Iga Swiatek si conferma regina | Elisabetta Cocciaretto nuova numero 1 d’Italia!

(Di lunedì 12 giugno 2023) IlWTA aggiornato dopo il Roland Garrosdi tennis vede sempre in vetta, ovviamente, la polacca Iga, vincitrice a Parigi, la quale però vede avvicinarsi la bielorussa Aryna Sabalenka, seconda. Bestper la kazaka Elena Rybakina, terza, e per la brasiliana Beatriz Haddad Maia, decima.WTA Lunedì 121 IgaPOL 8940 2 Aryna Sabalenka BLR 8012 3 Elena Rybakina KAZ 5090 4 Caroline Garcia FRA 5025 5 Jessica Pegula USA 4905 6 Ons Jabeur TUN 3961 7 Coco Gauff USA 3435 8 Maria Sakkari GRE 3272 9 Petra Kvitova CZE 3102 10 Beatriz Haddad Maia BRA 2910ATP (12): Novak Djokovic torna1, Matteo Arnaldi si porta al 72° ...

Bene Sonego che guadagna sette posizioni tra gli italiani, e nuovo Bestper Matteo Arnaldi. L'azzurro, vincitore del Challenger di Heilbronn, si porta al numero 72 al mondo e guadagna ben 34 ......mondiale. L'anno seguente è arrivata la volta del suo primo Grande Slam, con la partecipazione agli Australian Open. Anna è salita di posizione raggiungendo le prime 50 campionesse del. ...Nell'edizione del 2005 (torneoda 140mila dollari di montepremi) scendono in campo tenniste del ... tra gli altri l'ucraino Alexandr Dolgopolov (numero 12 delATP), il bulgaro Grigor ...

È la quattordicesima partita di fila vinta da Iga Swiatek sulla terra rossa di Parigi. A 22 anni, la tennista di Varsavia ha messo in bacheca il suo terzo Roland Garros. Nella finale disputata nel pom ...Iga Swiatek ha vinto il Roland Garros per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, confermandosi regina incontrastata del tennis femminile. Nella finale giocata sulla terra rossa del Court ...