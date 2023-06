Ranking WTA 12 giugno 2023 | crolla Trevisan | Cocciaretto nuova n 1 in Italia

(Di lunedì 12 giugno 2023) IlWTA aggiornato dopo il Roland Garrosdi tennis vede sempre in vetta, ovviamente, la polacca Iga Swiatek, vincitrice a Parigi, la quale però vede avvicinarsi la bielorussa Aryna Sabalenka, seconda. Bestper la kazaka Elena Rybakina, terza, e per la brasiliana Beatriz Haddad Maia, decima.WTA Lunedì 121 Iga Swiatek POL 8940 2 Aryna Sabalenka BLR 8012 3 Elena Rybakina KAZ 5090 4 Caroline Garcia FRA 5025 5 Jessica Pegula USA 4905 6 Ons Jabeur TUN 3961 7 Coco Gauff USA 3435 8 Maria Sakkari GRE 3272 9 Petra Kvitova CZE 3102 10 Beatriz Haddad Maia BRA 2910ATP (12): Novak Djokovic torna numero 1, Matteo Arnaldi si porta al 72° posto! Lanumero 1 ...

Bene Sonego che guadagna sette posizioni tra gli italiani, e nuovo Bestper Matteo Arnaldi. L'azzurro, vincitore del Challenger di Heilbronn, si porta al numero 72 al mondo e guadagna ben 34 ...

L'azzurra, n.53 del ranking, cede all'egiziana in tre set per 2-6, 7-6(6), 7-5, mancando complessivamente sei match point nel secondo e terzo set ...È la quattordicesima partita di fila vinta da Iga Swiatek sulla terra rossa di Parigi. A 22 anni, la tennista di Varsavia ha messo in bacheca il suo terzo Roland Garros. Nella finale disputata nel pom ...