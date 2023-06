Ranking Atp aggiornato a lunedì 12 giugno | Djokovic torna numero uno | best ranking per Arnaldi

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) IlAtp12. Nuovo cambio in vetta, con Novakche vince il suo terzo Roland Garros, toccando quota 23 slam, e si riporta al comando. Scavalcati in un colpo solo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Bene Casper Ruud, che difende la finale dello scorso anno e resta in quarta posizione davanti a Tsitsipas. Nonostante la prematura eliminazione, non perde terreno Jannik Sinner, sempre9. Sorridono invece Sonego e Fognini, rispettivamente 7 e 8 posizioni guadagnate. Il grande balzo della settimana lo compie però Matteo, vincitore del Challenger di Heilbronn e capace di salire addirittura al72, ritoccando il proprio...