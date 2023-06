Ranking ATP 12 giugno 2023 | Novak Djokovic torna numero 1 | Matteo Arnaldi si porta al 72° posto!

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il giorno dopo la fine del Roland Garros 2o23 di tennis arriva l’ufficializzazione del ritorno del serboal1 della classifica mondiale, scavalcando lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.in top ten il russo Karen Khachanov, 10°, che sorpassa il canadese .Felix Auger-Aliassime. In casa Italia vi sono 3 azzurri tra i primi 21 al mondo: resta stabile al nono posto Jannik Sinner, mentre sale di una posizione e ritocca il bestLorenzo Musetti, il quale si issa al17, infineBerrettini perde una posizione e si attesta al 21° posto.ATP Lunedì 121 SRB7595 2 ESP Carlos Alcaraz 7175 3 RUS ...

Djokovic, che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del, con il punteggio di 7 - 6 (7 - 1), 6 - 3, 7 - 5 dopo tre ore e quattordici ...Djokovic, che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del, con il punteggio di 7 - 6 (7 - 1), 6 - 3, 7 - 5 dopo tre ore e quattordici ...Djokovic, che domani tornerà numero 1 del mondo, sconfigge in finale il norvegese Casper Ruud, numero 4 del, con il punteggio di 7 - 6 (7 - 1), 6 - 3, 7 - 5 dopo tre ore e quattordici ...

Matteo Arnaldi scala il ranking ATP: che balzo in classifica a Heilbronn! E se vincesse la Finale… OA Sport

La vittoria nel torneo di singolare maschile del Roland Garros 2023 di tennis ha permesso al serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 3, di scalzare dal trono del ranking ATP lo spagnolo Carlos Alc ...Dopo i primi venti minuti la squadra belga cede nettamente ai più esperti avversari. Austin Krajicek diventa il n. 1 di doppio ...