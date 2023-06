Ranieri | mi auguro di fare bene anche il prossimo anno

(Di lunedì 12 giugno 2023) Pienone allo stadio di Cagliari per la festa della promozione in Serie A. Circa 15mila tifosi hvoluto applaudire Lapadula e compagni per la vittoria della finale playoff contro il Bari. Il ...

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Pienone allo stadio di Cagliari per la festa della promozione in Serie A. Circa 15mila tifosi hanno voluto applaudire Lapadula e compagni per la vittoria della ...Davanti a 15mila tifosi in festa per la promozione, Claudio Ranieri ha parlato della stagione appena conclusa e della prossima. "E' stata ...