Rania di Giordania festeggia il 30° anniversario di matrimonio in un abito Emporio Sirenuse (e innamoratissima del re)

diama il suo Re come il primo giorno e la dedica per il 30esimo anniversario di matrimonio che ha condiviso su Instagram ne è l'ennesima dimostrazione. Dapprima un video che riassume ...Il matrimonio del principe ereditario Hussein , figlio dei sovranie Abdallah, con Rajwa al - Saif rappresenta l'alleanza tra due Paesi, lae l'Arabia Saudita, ma anche tra due famiglie reali, il casato hashemita e il clan al - Sudairi, da cui ...Le aspettative sull'abito di Rajwa erano molto alte data la classe e l'eleganza della suoceradie lei non ha deluso, presentandosi all'appuntamento in abito bianco a maniche lunghe ...

Abdullah e Rania di Giordania: 30 anni fa, le nozze della coppia reale la Repubblica

La regina Rania di Giordania ha condiviso un nuovo ritratto con il marito, al quale ha dedicato anche un messaggio e un video con momenti dei loro 30 anni insieme. Una dichiarazione d'amore all'insegn ...Rania di Giordania e Re Abdullah II festeggiano 30 anni di matrimonio: la dedica della Regina con un look da anniversario tutto italiano.