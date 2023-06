Rai | tutto stravolto | chi ruba il posto ad Antonella Clerici

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 giugno 2023) Rai, il palinsesto delle prossime settimane è completamente diverso da quello invernale: ecco cosa succede a partire da oggi per questa settimana La Rai è la televisione di Stato e, in quanto tale, deve necessariamente modificare i propri palinsesti per la stagione estiva. Questo serve da un lato a dare respiro ai telespettatori con delle novità che possano interessarli e incuriosirli, dall'altro a far riposare i conduttori che, nel corso dil'inverno, hanno dovuto lavorare pesantemente per riuscire a portarsi a casa ottimi risultati in termini di ascolti. Così, le principali trasmissioni della stagione fredda, hanno chiuso o stanno per chiudere i battenti. Il primo ad andare in vacanza - probabilmente anche perché sta già preparando il prossimo Festival di Sanremo, è stato proprio Amadeus che ha condotto l'ultima puntata di Affari Tuoi martedì 6 giugno. A ...