Ragazzino afroamericano ucciso dalla polizia | le immagini della bodycam degli agenti

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nuovo episodio di violenzacontro un. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorado, dove secondo gli ...

Nuovo episodio di violenza della polizia contro un. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorado, dove secondo gli agenti aveva rubato delle sigarette elettroniche con ...Nuovo caso di violenza della polizia contro un, l'ennesimo negli Satti Uniti. Jor'Dell Richardson , di 14 anni, è stato colpito con un colpo di pistola all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorado, ...Undi 14 anni,, è stato ucciso dalla polizia ad Aurora, in Colorado . Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio dove, secondo gli agenti, ...

Colorado, 14enne afroamericano ucciso da un poliziotto dopo essere stato messo a terra RaiNews

Nuovo episodio di violenza della polizia contro un ragazzino afroamericano. Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...