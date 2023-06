Raccontare la guerra oggi | rinviato l' evento de IlGiornale it e Inside Over

(Di lunedì 12 giugno 2023) In segno di rispetto per la morte di Silvio Berlusconi, rinviata l'iniziativa "la" prevista per il 14 giugno. Sarà ripresa il prossimo 26 settembre, sempre presso la Fondazione Stelline

... la voglia di esprimere il cambiamento e il bisogno di. Anche il dolore. Virginia ... una fotografa statunitense, nota per i suoi reportage durante la IImondiale anche in Urss. Di ...lanel Sud Est asiatico come un assurdo 'trip' drogato.... "La conoscete E' fondamentale...", l'incipit con cui l'ex premier attaccava adelle ... E così anche lain Ucraina è diventata materia per una 'storiella divertente'. Protagonista "...

"Raccontare la guerra oggi": il nuovo evento de IlGiornale.it e ... Inside Over

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Prima i Cantieri Milanesi, poi Milano 2 e Milano 3. La nascita di Mediaset e la fine del monopolio Rai. Il duello con De Benedetti per la Mondadori. La storia imprenditoriale di Berlusconi ...