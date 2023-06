(Di lunedì 12 giugno 2023) N iente straordinari per Adrien: dopo aver chiuso la stagione in bianconero con 4214 minuti giocati (l'unico ad averne fatti di più nellantus è stato Danilo, che ha toccato quota 4645) ...

N iente straordinari per Adrien: dopo aver chiuso la stagione in bianconero con 4214 minuti giocati (l'unico ad averne fatti di più nella Juventus è stato Danilo, che ha toccato quota 4645) salterà i prossimi due impegni con ...... passando anche per il Manchester United che ha già tentato ungiocatore fondamentale per Allegri - leggasi Adrien- e il Bayern Monaco, tutti club pronti a rimpinguare le casse ...Nessuno si sbilancia, in un senso o nell'. C'è la consapevolezza che da Allegri possa arrivare ... Dal tentativo (non facile) di rinnovare Adrienper un anno all'assalto a Davide Frattesi ...

Rabiot, un altro anno a Torino I dettagli dell’offerta Juve La Gazzetta dello Sport

Su Gazzetta: "Juve, tutto su Rabiot". L'input e' di tagliare gli ingaggi, ma per Adrien si fa un'eccezione: alla mamma proposta la cifra attuale. Rabiot piace ...L’Inter chiude per il danese I 2,5 milioni di euro più bonus e il contratto fino al 2027, sarebbero argomenti più che convincenti per convincere l’Aalborg e il portiere (classe 2005) Theo Sander a tr ...