Questo mondo forse non ci renderà cattivi | ma sicuramente più soli

(Di lunedì 12 giugno 2023) Innon micattivo, Zerocalcare ci riporta nella sua Rebibbia animata, riprendendo il filo del discorso lasciato in parte in sospeso con la conclusione di Strappare lungo i bordi. Le esistenze congelate di Zero, Sara e Secco continuano a camminare l’una al fianco dell’altra tra le macerie della loro gioventù, miste a quelle del tessuto urbano e sociale che li ha visti crescere. Un giorno la loro calma solo apparente viene scossa da un doppio evento: da un lato dallo scoppio di forti tensioni sociali alla notizia dell’allestimento di un centro d’accoglienza per rifugiati nelle vicinanze di una scuola del quartiere, dall’altro dal ritorno di Cesare, una vecchia conoscenza uscita dalla comunità dopo vent’anni. Se nella sua prima serie Netflix l’artista Michele Rech aveva saputo dipingere i tormenti e le ferite ...

E' stato illuminante e disarmate per la sua semplicità l'intervento di Muhammad Yunus nel corso della serata conclusiva di Cinemambiente 2023 al cinema Massimo di Torino. Il Premio Nobel per la pace, ...