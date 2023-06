Questa è stata la Spezia

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 06/11/2023 alle 23:24 CEST Convittoria l’Hellas Verona prosegue per un altro anno in Serie A e loretrocede in Serie B Ampadu ha segnato per lo, e Faraoni e Ngonge (x2) hanno segnato per l’Hellas Verona Lui Hellas Verona rimane nel Una serie ancora una stagione dopo aver vinto lo ‘spareggio’ a(1-3). Questo sistema, introdotto anche quest’anno dal campionato italiano (era già utilizzato dal 1929 al 2005) e che definisce una posizione a pari punti, con una posta in palio, con una partita in campo neutro, ha mandato inal Serie B.. ...