Quanti soldi guadagnano gli azzurri in Nazionale? Gli stipendi dei giocatori dell’Italia

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Laitaliana è pronta a tornare in campo. Tra appena 3 giorni, quindi giovedì 15 giugno a partire dalle ore 20.45, l’Italia del ct Roberto Mancini se la vedrà con la Spagna di José Luis De La Fuente. Una gara interessantissima, valida per la semifinale della UEFA Nations League. L’incontro si disputerà all’interno del De Grolsch Veste di Enschede, in Olanda (LEGGI QUI). Un’occasione ghiottissima di rivincita per gliche, il 6 ottobre del 2021 e a San Siro, sono stati eliminati proprio dalle “Furie Rosse” e nello stesso punto della medesima competizione. I GUADAGNI DEI PORTIERI E DEI DIFENSORI… Iconvocati inin base ai gettoni di presenza. Uguali per tutti i calciatori, sono elargiti in seguito alla convocazione e poi ripartiti in maniera equa. Invece, ...