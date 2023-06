Quanti soldi guadagna chi vince la Nations League? Montepremi e cifre | Italia a caccia del malloppo

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’è nuovamente in lizza per mettere in bacheca la. Gli azzurri sono arrivati in Olanda grazie al successo nel gruppo 3 con Ungheria, Germania e Inghilterra e nella semifinale del 15 giugno si ritroveranno davanti la Spagna, così come due anni fa. Penultimo scoglio verso un nuovo trofeo, e anche da un importante assegno. Perché, così come nelle maggiori competizioni, anche lagarantisce un premio in denaro. Per ogni squadra facente parte della Lega A, in pratica le prime 16, è garantito un ingresso di 2,25 milioni di euro, mentre per la vincitrice di ogni girone c’è un ulteriore assegno della stessa cifra. In pratica gli azzurri, accedendo alla Final Four, hanno già intascato 4,5 milioni. Poi ci sono ulteriori premi per il piazzamento nella fase finale. La vincitrice ...