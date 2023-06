Quando Silvio Berlusconi chiamò in diretta Gad Lerner

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il Cavaliere prima di chiudere la telefonata chiosò: "Invito cordialmente l'onorevole Iva Zanicchi a venire via da questo incredibile postribolo televisivo " su Tg. La7.it -...

Leggi anche Berlusconi, il ricordo di Putin: "E' morto un vero amico, ammiravo sua saggezza"Berlusconi è morto, aveva 86 anni. Funerali di Stato mercoledì Berlusconi, "uomo più ...Sono anche i collaboratori diBerlusconi a custodire ricordi intimi e preziosi della vita del Cavaliere, spentosi oggi all'età di 86 anni. Come, nella stagione calcistica 2015 - 2016, lo chiamarono da Milanello, ..."Mi sento un patriarca":Berlusconi l'aveva confessato ad Alfonso Signorini in una intervista pubblicata su Chi per i ...si ammala, fino alla sua morte nel 2008, Berlusconi va a trovarla ...

“Che fai, mi cacci”: quando Silvio Berlusconi litigò con Gianfranco Fini – Video Il Fatto Quotidiano

È morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso Silvio Berlusconi. Il leader di Fi aveva 86 anni ...Non due pensieri, non due filosofie, ma due visioni che fuoriuscivano da un mondo fatto di arte, di magìa e di pragmatismo, concetti difficili da legare l’uno all’altro, ma quello era stato il calcio ...