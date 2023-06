Quando scuola e aziende dialogano per combattere il fenomeno Neet

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’Italia continua a detenere il record di, i giovani under 35 che non studiano e non lavorano. Lo dicono gli ultimi dati di Eurostat: i ragazzi italiani inattivi sono il 17,7%, il tasso più alto tra i ventisette Paesi europei. A un certo punto del percorso, per 3 milioni di giovani italiani, qualcosa si inceppa. Alcuni, scoraggiati sulle prospettive future, abbandonano gli studi senza avere un progetto. Altri, non trovando lavoro, smettono anche di cercarlo. «Supportare i ragazzi e le ragazze nell’avere una percezione più chiara dell’applicabilità dei propri studi e aiutarli a sviluppare le competenze più richieste dal mercato del lavoro è fondamentale per contrastare questi fenomeni», spiega Lidia Molinari, People Advisor Director di Adecco Italia. Con questo obiettivo, attraverso diversi progetti Education che mirano al dialogo tra scuole e ...