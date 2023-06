... offuscata negli ultimi tempi soprattutto dai suoi legami con il leader russo Vladimire le polemiche sulle sue posizioni sull'invasione dell'Ucraina. Nel Regno Unito , la Bbc"l'...Il presidente russo Vladimirl'amico Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa. "Ea un uomo originale perché era molto sincero e aperto. E lui ha avuto un privilegio precluso ai politici del suo calibro: ...Nel messaggio inviato al presidente Sergio Mattarella ,che al nome di Berlusconi "sono legati gli avvenimenti più importanti della storia recente d'Italia. Da vero patriota ha sempre ...

Putin ricorda Berlusconi: "Una grossa perdita, per l'Italia e il mondo"

Così Vladimir Putin, che in precedenza aveva inviato un telegramma di cordoglio al presidente italiano Sergio Mattarella, ha commentato al giornalista del canale televisivo Rossiya 1, Pavel Zarubin, l ...E come incorreggibile amico di Putin, alla fine è morto dalla parte sbagliata della storia". Per Welt, il Cav "è stato il primo populista, e quindi un modello per molti politici di oggi". Oltreoceano, ...