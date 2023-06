(Di lunedì 12 giugno 2023) "Per me Silvo è stata unae un". Lo afferma il presidente russo Vladimirin un messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella. Berlusconi, aggiunge il leader ...

Il presidente russo Vladimirricorda, in un messaggio di condoglianze, l'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi , morto stamane all'età di 86 anni .il leader azzurro ha dato "un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo - italiana reciprocamente vantaggiosa". "Erame una persona cara e un vero amico, ammiravo ...... ammiravo sinceramente la sua saggezza e la sua capacità di prendere decisioni lungimiranti' , il messaggio del presidente russo Vladimirla morte di Silvio Berlusconi. 'Sarà ricordato in ...me Silvo è stata una persona cara e un vero amico". Lo afferma il presidente russo Vladimirin un messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella. Berlusconi, aggiunge il leader ...

Putin, 'per me Silvio è stato una persona cara e un vero amico' Agenzia ANSA

