Putin esalta il ' sacrosanto' patriottismo per giustificare guerra e imperialismo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il presidente russo Vladimirè certo che ilsia stato lasciato in eredità ai russi dai loro antenati e sia un'eredità sacrosanta per le generazioni di oggi. Un discorso fatto per ...

'Sentimenti così forti sono difficili da trasmettere a parole, ma sono comprensibili e vicini a ciascuno di noi', ha detto. 'Oggi, in un momento non facile per la Russia, uniscono la nostra ...

Il presidente russo Vladimir Putin è certo che il patriottismo sia stato lasciato in eredità ai russi dai loro antenati e sia un'eredità sacrosanta per le generazioni di oggi ...Il Paese vive una stagione di espansione imperiale che esalta le aspirazioni di gloria di buona parte della popolazione. E ora il presidente riprenderà ...