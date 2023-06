Protocollo Presidente | così la programmazione tv di Mediaset e non solo cambia alla morte di Silvio Berlusconi

Leggi su open.online

(Di lunedì 12 giugno 2023) Giacca scura, camicia bianca, parole pesate. Cesara Buonamici apre l’edizione straordinaria, o meglio lo speciale del Tg5, per ricordare, scomparso oggi a Milano. «Oggi ci ha lasciato– annuncia – ma il suo genio poliedrico resterà nella nostra memoria, resterà nel nostro cuore, resterà nella storia italiana». Qualche minuto prima, a Mattino cinque, il gelo era calato in studio, davanti a una affranta Federica Panicucci. Da Cologno Monzese, che non ospiterà la salma del leader di Forza Italia (per ragioni di ordine pubblico), si è deciso dire ladi tutta la giornata di lunedì 12 giugno: su tre delle sue reti televisive. Qualcuno lo definisce il “del”, come quando le reti ...