Prossimo allenatore Napoli | i bookmaker dicono Paulo Sousa | le quote

Chi sarà ildel Napoli Salutato Luciano Spalletti, che ha riportato il titolo nella città partenopea dopo 33 anni, prosegue il "casting" del presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. ...In questa fase, vogliamo analizzare e ipotizzare quale forma potrebbe prendere la squadra che affronterà ilcampionato di serie C, partendo proprio dall'. Il giovane tecnico romano ...Gli introiti della Champions andranno a finire sulbilancio e quindi Lotito deve trovare '... Zhang può cercare davvero di accontentare nuovamente la richiesta del suo. Milinkovic ...

Il nuovo allenatore del Napoli uscirà da questi 3 nomi, le indiscrezioni AreaNapoli.it

Mirko Taccola, ex calciatore che in passato ha indossato anche la maglia del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Station Radio.Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, tramite Twitter ha risposto a un utente che l'ha attaccato per le notizie discordanti sul prossimo allenatore del Napoli, dicendogli che ci sta cape ...